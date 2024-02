Dissuasori contro la sosta selvaggia fra via Flamini e via Garibaldi

Dopo il blocco del traffico dello scorso primo febbraio, la situazione deve essere apparsa fuori controllo. Quel giovedì, fra l'una e le due, nel tipico orario di uscita da scuola, l'incrocio fra via Garibaldi e via Flamini a Cisanello è diventato un ingorgo insuperabile, a causa di un'auto in sosta nei pressi dell'intersezione. Un parcheggio non consentito che ha portato allo stop imprevisto di 10 mezzi del servizio pubblico, carichi di ragazzi di ritorno verso casa, con tutto ciò che ne è conseguito per la circolazione.

E' così che l'amministrazione comunale, ieri 5 febbraio, ha disposto con un'ordinanza la "istituzione di zone zebrate in via Flamini, su entrambi i lati della strada, per una lunghezza di 8 metri, prima della intersezione con via Garibaldi". Tale previsione, si legge nel testo della misura, è da porsi in atto anche con la messa in opera di dissuasori di sosta, strumenti quindi idonei a impedire fisicamente che le macchine possano posizionarsi agli angoli delle strade, rendendo quindi difficili - se non impossibili - le manovre dei mezzi pubblici.

La decisione, si legge sempre nelle premesse del documento, è derivata dalle "istanze ricevute dalla Società Autolinee Toscane, gestore del tpl, per le difficoltà dei bus a svoltare in via Flamini". L'amministrazione ha quindi valutato "l'opportunità di accogliere la richiesta istituendo zone zebrate su entrambi i lati della strada, per una lunghezza di 8 metri, con m.o. di dissuasori di sosta, prima della intersezione con via Garibaldi" e "visto il parere positivo del locale distaccamento della Polizia Municipale".