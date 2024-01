Sociale: l'ex distretto sanitario del Cep alla Sds per l'accoglienza dei senzatetto

L’ex distretto sanitario del Cep in via Cilea, di proprietà del Comune di Pisa, sarà temporaneamente assegnato alla Società della Salute della Zona Pisana per ampliare il servizio di ricovero notturno delle persone senza fissa dimora nei mesi invernali. E’ quanto prevede una delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale.

"Con l’arrivo del freddo - dichiara l’assessore alle Politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno - ci siamo da subito adoperati per garantire un ricovero protetto alle persone che vivono per strada. Ed è per questo che già dai primi giorni di dicembre, in accordo con la SDS, abbiamo aumentato di 10 unità il numero di posti letto disponibili presso il dormitorio di Porta a Mare, grazie a due container che sono stati posizionati all’esterno della struttura che potrà così ad ospitare fino un massimo di 40 persone. E’ però ora necessario ampliare ulteriormente l’accoglienza. E quindi abbiamo deciso di assegnare in via temporanea, fino a circa metà marzo, i locali dell’ex distretto sanitario di via Cilea alla SDS che gestirà la struttura in base alle necessità e con l’importante contributo delle associazioni del territorio disponibili a collaborare. Una risposta concreta ai bisogni di molte persone che si trovano a vivere per strada. L’impegno per non lasciare indietro nessuno e garantire a tutti la possibilità di vivere in maniera dignitosa è una priorità che stiamo portando avanti non solo sul fronte delle politiche abitative, ma anche su quello delle politiche sociali".