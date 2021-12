Pellet sempre a disposizione: inaugurato a Vicopisano il primo distributore automatico della Valdera

Taglio del nastro sabato scorso, 11 dicembre, alla presenza del sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, per il primo distributore automatico di biomasse sfuse della Valdera. Simone Tarantini, imprenditore di successo della zona, illustra così la sua nuova iniziativa: “La sostenibilità è un tema che ci interessa molto e quindi abbiamo ritenuto importante investire per dare al nostro territorio la possibilità di riscaldarsi in modo sostenibile approvvigionandosi di pellet di qualità a qualunque ora del giorno e della notte. Il distributore, aperto 24 ore su 24, eroga pellet a prezzi competitivi anche in piccole quantità, a beneficio di chi non può o non vuole trasportare grossi pesi o acquistare bancali interi. L’anima green di questa soluzione inoltre ha il grande vantaggio di limitare l’utilizzo dei sacchetti di plastica e salvaguardare l’ambiente perché ricicla il packaging”.

La macchina, che si trova all’interno del Vico Centro Expo inoltre è un’opportunità di business anche per il tessuto economico e commerciale della zona perché il grande video di cui è dotato permette di promuovere in modo multimediale anche le attività del circondario.

Il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, che ha presenziato all’inaugurazione insieme all’assessore all’Ambiente Fabiola Franchi, ha così commentato: “Questa interessante iniziativa si inserisce a pieno titolo nel percorso avviato dalla nostra amministrazione che ha sempre promosso la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio in parallelo al suo sviluppo economico".

“Il nostro Comune - ha chiosato l’assessore Franchi - è sempre attento e sensibile sia alle tematiche ecologiche che a quelle del tessuto imprenditoriale e idee di questo tipo si innestano perfettamente nelle nostre politiche di sviluppo sostenibile del territorio".