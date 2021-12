Calci: avviata una nuova distribuzione di mascherine chirurgiche ai residenti

Al via da giovedì 30 dicembre, e fino al giorno 8 gennaio 2022 compreso, un'ulteriore distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche standard acquistate dalla Protezione Civile del Comune di Calci. Si tratta della seconda distribuzione gratuita effettuata nel mese di dicembre. Sarà possibile ritirarle presso le attività economiche della Valgraziosa che hanno aderito spontaneamente inviando la propria candidatura. Nel periodo indicato saranno distribuite ben 10 mascherine per ogni cittadino che ne farà richiesta.

Le 10 mascherine a testa si potranno, dunque, ritirare, a scelta, in una di queste tre attività in giorni e orari di apertura:

- Parafarmacia La Certosa, via Vincente della Chiostra

- La Bottega dei Sapori via XX Settembre

- Panetteria Bolognese Calci via Roma

I cittadini dovranno portare con sé la tessera sanitaria e quella di tutte le persone per le quali ritirano le mascherine; dovranno altresì indossare la mascherina, rispettare il distanziamento, le indicazioni dei gestori dei negozi responsabili della distribuzione ed evitare la creazione di qualsiasi forma di assembramento.

"Secondo la nuova normativa vigente, e fin quando resterà in vigore lo stato emergenziale, l'utilizzo della mascherina è obbligatorio anche all'aperto e negli spazi esterni - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti a nome della giunta - è proprio per questo e, per scongiurare che nel periodo delle feste si formino lunghe file o impossibilità di reperirle sul territorio, che procediamo con la seconda distribuzione nel mese di dicembre. Vogliamo ancora una volta fare la nostra parte affinché i cittadini possano trovarle facilmente in paese raccomandando, come sempre, di farne un uso corretto che, come dimostrano i dati, previene notevolmente la diffusione dei contagi".