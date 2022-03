San Giuliano Terme: a Geste anche quest'anno la distribuzione del kit per la raccolta differenziata

Per il terzo anno consecutivo a San Giuliano Terme il servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti sarà effettuato da Geste, società in house del Comune.

Il servizio sarà svolto dal personale della mensa centralizzata impegnato, nel periodo tradizionalmente dedicato alla distribuzione, nella refezione scolastica e anche nell'Agrifiera (che questo anno riparte, dopo la pausa imposta da Covid). Il servizio di distribuzione dei kit inizierà a metà giugno per poi essere stabilizzato nello stesso periodo anche per i prossimi anni.

Quest'anno vi sarà pertanto una prima fase di assestamento rispetto alla quale Geste metterà a disposizione dei cittadini ben quattro canali dedicati per poter far fronte alla necessità di fornitura straordinaria di sacchi specifici per la raccolta differenziata.

Il cittadino potrà ricevere assistenza attraverso i seguenti punti di contatto:

- Sportello rifiuti, via Niccolini 42, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 16.30;

- L'email dedicata sportellorifiuti@ geste.it;

- Il numero 050 8754601 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 16.30;

- Il numero 335 1403093 (solo messaggi WhatsApp).

Le segnalazioni dei cittadini verranno prese in carico e gestite secondo le priorità stabilite dalla data di consegna precedente e dalla tipologia di sacco richiesto. Il canale WhatsApp rappresenta inoltre un'importante novità che faciliterà notevolmente il dialogo tra Geste e il cittadino. Entro il mese di maggio saranno comunicati i calendari 2022 di consegna dei kit suddivisi per frazione.

"Dopo i primi due anni di grande emergenza - afferma Riccardo Baglini, amministratore unico di Geste - in questo 2022 e per i prossimi anni abbiamo deciso di stabilizzare il servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata effettuata da Geste. Avverrà a giugno, mentre nel frattempo saremo in grado di sopperire alle richieste di fornitura straordinaria dei sacchi. Per agevolare il servizio, abbiamo messo a disposizione diversi canali di comunicazione, tra cui la messaggistica WhatsApp. Ringrazio tutti i lavoratori coinvolti, in attesa del gradito ritorno della nostra società in Agrifiera dopo due anni di stop".

"Anche quest'anno Geste effettuerà un lavoro molto importante per agevolare la raccolta differenziata e aumentarne la qualità - commentano l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi e il sindaco Sergio Di Maio - i nuovi canali di comunicazione messi a disposizione del cittadino avvicinano ulteriormente amministratori e amministrati, per così dire, e non solo a parole. Ringraziamo quindi Geste per quest'ulteriore servizio implementato nel campo della raccolta dei rifiuti".