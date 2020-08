Distribuzione mascherine a Calci: possono dare disponibilità le attività economiche

Il Centro Operativo Comunale di Calci si prepara ad una nuova distribuzione sul territorio di mascherine. Informa infatti l'amministrazione che, di base, "le mascherine fornite dalla Regione Toscana saranno distribuite tutti i giorni dal 12 al 19 agosto (compresi) al circolo Arci La Pieve - Casa del Popolo di via Roma con orario dalle 8.30 alle 12.30".

C'è poi l'apertura ai privati: "Vista l’ulteriore fornitura di 32mila mascherine pervenuta la scorsa settimana al nostro Comune da parte della Regione Toscana, si rende noto che le attività economiche potranno presentare la propria disponibilità se interessate ad effettuare una distribuzione nel mese di settembre. Le attività economiche dovranno avanzare la loro candidatura entro il 20 agosto 2020 attraverso una mail da inviare all'Ufficio Protocollo del Comune".

Le attività economiche che potranno presentare la propria disponibilità dovranno garantire: spazi idonei (per tenere le mascherine e per la successiva distribuzione); giorni ed orari (dal 2 al 16 settembre compresi, 7 giorni su 7, almeno 4 ore al giorno); servizio svolto gratuitamente. "Le modalità di distribuzione saranno identiche alla precedente e, in caso di adesione di più attività, si procederà col suddividere per iniziali del cognome le attività presso le quali recarsi a ritirare la propria fornitura di mascherine" conclude il Comune.