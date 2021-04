Coronavirus: a Pisa parte la consegna delle mascherine gratuite

Parte domani, martedì 6 aprile, la distribuzione delle mascherine gratuite fornite al Comune di Pisa dalla Regione Toscana. Fino a venerdì 9 aprile saranno attivi gli 8 punti di distribuzione, sedi delle associazioni di volontariato che si sono messe a disposizione per collaborare con la Protezione Civile del Comune di Pisa per la distribuzione dei dispositivi di sicurezza. Le mascherine chirurgiche potranno essere ritirare dai cittadini con codice fiscale o tessera sanitaria alla mano.

E’ prevista la consegna di 5 mascherine chirurgiche per ogni tessera sanitaria presentata da residenti, domiciliati o studenti universitari. I volontari incaricati del servizio, che saranno presenti al momento delle consegna, annoteranno in un documento informatico condiviso il codice fiscale della persona che ritira la mascherina, per garantire l’approvvigionamento a tutti i cittadini. Una volta ritirate le mascherine gratuite assegnate non sarà possibile ripetere l’operazione in nessuno dei punti di distribuzione sul territorio. Le mascherine saranno consegnate ai cittadini confezionate in buste. Di seguito la lista delle sedi delle associazioni in cui è possibile recarsi in orario 9-12 e 15-19 da martedì 6 a venerdì 9 aprile compreso:

Associazione Nazionale Finanzieri Italia, sede in Lungarno Galilei 21 (solo la mattina in orario 9-12)

Associazione Radio Il Falco Club, sede in Via Palazzi 21Villa Medicea a Coltano

Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta e Squadra Operativa di Soccorso, sede CISOM in Via Carabottaia 2

Croce Rossa Italiana, sede in Via Panfilo Castaldi 2

Misericordia di Pisa, sede in Via Gentile da Fabriano 1/A

Pubblica Assistenza Litorale Pisano, sede in Via Repubblica Pisana 68

Pubblica Assistenza Pisa, sede in Via Bargagna 2

Swift Water Rescue Team Toscana, sede in Piazza San Paolo a Ripa d'Arno 14