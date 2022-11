Aveva distrutto le vetrine di un ristorante dopo una lite: denunciato

Preso dagli agenti del Nosu il rapinatore di piazza Vettovaglie che, alcune sere fa, si era fatto largo minacciando il titolare e i dipendenti di un locale col coltello, per poi tornare e distruggere le vetrine del bancone e del frigo. L'uomo di nazionalità tunisina, di 30 anni, senza fissa dimora, irregolare e pregiudicato, si era presentato chiedendo di mangiare e bere. Consumato il pasto, lo straniero aveva preteso di andarsene senza pagare il conto, come aveva già fatto in precedenza. Alle rimostranze del titolare, il tunisino (secondo le ricostruzioni dell'accaduto e le testimonianze dei presenti) lo avrebbe colpito tirandogli un frutto di mango che aveva in mano.

Alla reazione del personale, il 30enne avrebbe cercato la via di fuga impugnando un coltello e minacciando i clienti. Fuggito in lungarno Pacinotti, il tunisino è tornato sui propri passi dopo alcuni minuti armato di grosse bottiglie di birra, che ha scagliato con forza all’interno del negozio. Alcune di esse hanno ridotto in frantumi i cristalli del bancone e dei frigoriferi e una ha colpito al collo un dipendente procurandogli una grossa ecchimosi. Quindi l'uomo è fuggito di nuovo facendo perdere le proprie tracce.

In sede di denuncia presentata negli uffici della polizia municipale dal titolare dell’attività, sia le parti offese che i testimoni hanno riconosciuto immediatamente il tunisino quale autore delle violenze subite. Immediata la ricerca che si è conclusa sabato 12 novembre ieri sul Ponte di Mezzo, quando gli uomini del Nosu, coordinati dal commissario Migliorini, hanno pedinato e fermato il 30enne, vecchia conoscenza per i suoi precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, furto e rapina commessi fra la Toscana, la Sardegna e la provincia di Roma. Il tunisino è stato quindi denunciato per rapina aggravata e danneggiamento aggravato con richiesta di misura cautelare al vaglio della Procura.