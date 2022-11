Fine settimana da incubo per il carcere Don Bosco: "Locali distrutti da un detenuto"

Fine settimana particolarmente difficile per il carcere Don Bosco di Pisa. "Tra la giornata di sabato e lunedì mattina infatti un detenuto ha tenuto in scacco il penitenziario, distruggendo ben tre camere detentive, per futili motivi e per la sua chiara instabilità mentale". Lo rende noto, Giuseppe Proietti Consalvi, vicesegretario generale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che aggiunge: "Ormai il carcere di Pisa è diventato il rifugio peccatorum del Provveditorato di Firenze, considerando che, oltre a eventi critici come questo, che sono durati ben tre giorni, sono ancora assegnati detenuti particolarmente violenti sia nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria che della struttura".



"Infatti, soltanto negli ultimi dieci giorni - aggiunge Proietti - il competente ufficio detenuti del Provveditorato di Firenze ha assegnato in quell’istituto ben tre detenuti, con un totale di 250/300 eventi critici in altri istituti del distretto. Fatto ancora più grave - conclude il vicesegretario O.S.A.P.P. - oltre al mancato adeguamento della struttura, a questi detenuti l’amministrazione penitenziaria ha ben pensato di non applicare il regime della sorveglianza particolare ne' tantomeno ha ipotizzato un loro trasferimento in istituti strutturalmente idonei".