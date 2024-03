Disturbi del comportamento alimentare, l'età dell'esordio si abbassa. Le associazioni: "Rendere strutturali i fondi per garantire continuità delle cure"

I disturbi del comportamento alimentare sono un fenomeno complesso e spesso sfuggente, che coinvolge molteplici aspetti della vita di chi ne è affetto. Questi disturbi, che includono, tra gli altri, anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da binge eating, possono avere conseguenze devastanti sulla salute fisica e mentale degli individui affetti con implicazioni familiari, sociali, scolastiche o lavorative, anche in base all'età

I dati del territorio pisano

Dai dati del Centro Arianna di Pisa, che si occupa di diagnosi e cura dei disturbi del comportamento alimentare tramite un team multidisciplinare integrato costituito da psichiatra, endocrinologo, psicologo e dietista, si legge che il 60% delle diagnosi finisce sotto il nome di 'disturbi con altra specificazione o senza specificazione', mentre i casi conclamati di anoressia sono il 20%, i casi di bulimia il 10% e i casi di binge eating il 10%.

Si tratta di percentuali calcolate sulle persone effettivamente prese in carico, vale a dire il 40% delle 165 richieste di valutazione che il Centro Arianna ha effettuato nel 2023. Sono dati in calo rispetto alla periodo acuto della pandemia, dove le richieste di valutazione hanno avuto un picco, arrivando fino a 200.

Negli ultimi tempi, inoltre, e soprattutto durante il Covid, molti pazienti hanno iniziato a presentare le cosiddette 'comorbidità', cioè insieme ai sintomi tipici dei disturbi alimentari hanno cominciato a manifestare quelli di gravi disturbi dell'umore con rischio suicidario, della personalità, abuso di sostanze, ritiro sociale quasi fino al limite del gravissimo Hikikomori, e ancora autolesionismo e fenomeni di eteroaggressività.

Il quadro fornito dal Centro Arianna dell'Azienda USL Toscana nord ovest - Zona Pisana riguarda pazienti adulti (circa il 70% di quelli presi in carico) e minori (il 30%) a partire da i 15 anni, residenti nella Zona distretto Pisana e nella Zona distretto Valdera - Alta Val di Cecina.

La senatrice Zambito prima firmataria del ddl per il contrasto dei disturbi alimentari

“Sui disturbi alimentari servono risorse certe, che partano dal rafforzamento della rete di assistenza territoriale, unitamente a un forte investimento per l’educazione all’alimentazione: sono i tre punti cardine del disegno di legge per il contrasto dei disturbi alimentari che abbiamo presentato, avviando il confronto con le associazioni e con le reti studentesche”. Questo è ciò che afferma la senatrice del PD Ylenia Zambito, organizzatrice del convegno al Senato di martedì 12 marzo per la presentazione del disegno di legge per il contrasto dei disturbi alimentari della quale è prima firmataria.

“Secondo i dati del sondaggio nazionale del Ministero della salute per gli anni 2019-2023, attualmente in Italia sono oltre 3 milioni le persone che soffrono di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, di cui il 96% sono donne e il 4% uomini, con un trend di crescita preoccupante nella prima infanzia - spiega Zambito - siamo in un certo senso di fronte a una 'frontiera' rispetto a un efficace intervento verso questi disturbi, spesso molto seri se non gravi, per questo bisogna affrontare in maniera strutturale la scarsa presenza di centri specializzati e la loro non omogenea collocazione sul territorio nazionale. Garantire assistenza territoriale adeguata per superare la solitudine delle famiglie che si trovano ad affrontare questo dramma. Attualmente i posti letto a disposizione per gli eventuali ricoveri sono nel complesso solo circa 800 e di questi l’85% sono al Nord, uno spaccato drammatico”.

A che punto siamo con i fondi ministeriali per il contrasto ai DCA

La presidente dell'associazione pisana 'La vita oltre lo specchio' e membro del Coordinamento nazionale DCA, Maddalena Patrizia Cappelletto, fa un punto sulla situazione relativa allo stanziamento dei fondi ministeriali per il contrasto a tali disturbi."Il Ministero della Salute aveva stanziato questi fondi in via temporanea, erogando 15 milioni di euro nel 2022 e 10 milioni l'anno successivo per tutto il territorio nazionale, destinati al miglioramento degli ambulatori di cura laddove esistenti e all'istituzione di nuovi dove non ancora presenti - spiega Cappelletto - il problema è che questi fondi già stanziati dovranno essere spesi e rendicontati entro ottobre 2024, per cui si era posto il rischio che non venissero nuovamente finanziati con un capitolo di spesa specifico per le malattie alimentari. In seguito a ripetuti solleciti fatti da noi come Coordinamento nazionale, da Consulta Noi, ma anche dalle comunità scientifiche e da moltissime associazioni, si è potuto rimediare con un emendamento che ha previsto nuovi fondi pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024-2025".

Ma questo non è sufficiente a placare le preoccupazioni di esperti e volontari. Le osservazioni scientifiche concordano sul fatto che un efficace trattamento ambulatoriale può essere fondamentale al fine di far rientrare i disturbi precocemente, ma questo significa che anche la presa in carico deve essere precoce. I centri ambulatoriali devono quindi essere ben strutturati con tutte le figure mediche che operano in modo integrato (come al Centro Arianna di Pisa): occorre avere dietisti, medici internisti, endocrinologi, psichiatri, psicologi e infermieri. La stima del tempo che intercorre tra l'esordio del disturbo e l'accesso alle cure è di circa 100 settimane: un dato che fa capire come sia importante avere strutture immediatamente efficienti nell'assorbire la domanda di aiuto dei pazienti.

"Continueremo a chiedere che questi fondi vengano resi strutturali, per garantire quella continuità terapeutica iniziata proprio attraverso questi primi finanziamenti. Solo così potremo consentire, a chi ha iniziato un percorso di cura con l'avvio dei finanziamenti, di continuarlo con gli stessi terapeuti" conclude Cappelletto.