"Lotto costantemente con un peso che oscilla, ma da quando ho chiesto aiuto è più facile farlo". Cosa significa soffrire di un disturbo alimentare

“Sono in lotta con il mio involucro da una vita, tra perdite di peso e riacquisto repentino di chili in eccesso il mio corpo cambia continuamente”. Francesca è una donna di 36 anni, e la sua esperienza con un disturbo alimentare tocca molti punti che permettono di comprendere la complessità di queste malattie. Francesca ha raccontato apertamente la sua esperienza, che condividiamo oggi in occasione della 13ª Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, istituita proprio per sensibilizzare intorno a questo tipo di disturbi.

L'inizio di una malattia complessa

L’esordio della malattia, per Francesca, è stato precoce. “Fin da preadolescente sono stata seguita da dietologi e dietisti per le mie variazioni di peso perché ero predisposta all'obesità, visto che mia madre lo era effettivamente. Ma l’episodio che ha impresso in modo definitivo la malattia sul mio corpo è stata la perdita proprio di mia madre quando avevo 14 anni. Nel periodo subito successivo alla sua morte ho attraversato una fase di autolesionismo oltre a cali ponderali estremi: sono arrivata a perdere in poco tempo 40 chili per poi riprenderli nel giro di un anno, venendo seguita da un centro a Cisanello".

Nel frattempo, erano iniziate le abbuffate di cibo. "Mangiavo in modo incontrollato facendo delle vere e proprie abbuffate, anche se mentre le facevo non me ne rendevo conto: il mio cervello andava in corto circuito. Una volta finito, non ricordavo nemmeno cosa avessi mangiato". Subito dopo subentrava il senso di colpa, ma questo non impediva a Francesca di abbuffarsi anche il giorno seguente. Solo anni dopo, grazie a un corretto supporto professionale, ha potuto dare un nome a ciò che le accadeva in quei momenti: binge eating disorder, con obesità correlata.

Le fluttuazioni di peso hanno segnato anche tutta la giovinezza di Francesca, con l’impatto psicologico che deriva dal veder cambiare sensibilmente e continuamente il proprio corpo nell’arco di pochi mesi. Poi, c’è stato un nuovo importante aumento di peso che l’ha accompagnata all'uscita dei vent’anni. “Un giorno, avevo da poco compiuto trent’anni, il mio peso era talmente aumentato che non riuscivo nemmeno più a piegarmi per allacciarmi le scarpe. Quel momento lo ricordo bene perché ha fatto scattare qualcosa nella mia testa: è stato in quell’istante che ho deciso di dare un taglio a quello stile di vita”.

Un cambio di passo che è arrivato in un altro momento particolarmente difficile della vita di Francesca: “Da poco avevo scoperto di soffrire anche di un disturbo dell’umore e vedevo regolarmente uno psichiatra con cui ero in cura con una diagnosi di bipolarismo. Proprio lui, a quel punto, mi ha indirizzata al Centro Arianna. Così, a quasi 32 anni, mi sono affidata alle cure di questo centro e mi ringrazierò sempre per averlo fatto”.

L'esperienza al Centro Arianna, tra percorsi di cura integrati e vicinanza al paziente

Per Francesca, nonostante una convivenza ormai ventennale con il suo disturbo alimentare, bussare alle porte del Centro Arianna ha segnato un nuovo punto zero, un altro inizio che avrebbe significato anche fatica e ostacoli da superare. “All’inizio la consapevolezza del percorso che avrei iniziato lì è stata dolorosa, perché sapevo che avrei dovuto rimettermi in gioco. Il momento iniziale peggiore è stato quello del confronto con la bilancia: leggere quel peso spropositato è stato come essere presa a schiaffi dalla realtà. Però ormai qualcosa era scattato in me, avevo deciso di farmi aiutare e così è stato”.

Questo passaggio nell’esperienza di vita di Francesca è la chiave che apre alla speranza di guarigione per chi soffre di DCA (disturbi alimentari). Uno dei momenti più delicati nell’evoluzione di questi disturbi, infatti, avviene quando si cerca di portare la persona malata ad accettare le cure di cui necessita.

“Dal momento in cui ho iniziato a essere seguita in questo centro specializzato nella cura dei disturbi del comportamento alimentare, con le costanti indicazioni e attenzioni dei professionisti sono riuscita a perdere 24 chili in un anno senza pesanti privazioni o sofferenze legate al mio percorso lì dentro. Ci sono più figure professionali che lavorano insieme a me: psichiatra, dietista, endocrinologo che si completano nelle loro competenze per seguirmi a 360 gradi”.

L’obesità di Francesca, però, non poteva essere risolta unicamente con la perdita di peso. A questo primo, incoraggiante risultato è quindi seguita una sleeve gastrectomy, un intervento chirurgico tramite cui i medici le hanno diminuito le dimensioni dello stomaco. “L’intervento era andato bene a livello fisico, il vero problema dopo è stato il mio umore: ero entrata in una nuova fase depressiva”.

L’abbassamento del tono di umore ha fatto attrito con la motivazione del percorso di Francesca, che però ha trovato la forza per non lasciarsi andare. “Per la mia esperienza non si guarisce mai completamente da un DCA, soprattutto in casi come il mio, ma si può e si deve imparare a conviverci perché si tratta di un disturbo legato al cibo, e di certo il cibo non lo si può eliminare dalla propria vita, come invece può fare un alcolista per cui esiste la prospettiva di eliminare totalmente l’alcool per guarire”.

L'importanza di chiedere aiuto. "Si può stare meglio, ma non da soli"

Francesca ha avuto un nuovo crollo del tono dell'umore recentemente, ma a differenza del passato, lo ha accolto con maggior serenità perché sa di non doverlo più affrontare in solitudine. “Chiedere aiuto è importante perché solo così ti alleggerisci del tuo dolore, che non sarà più solo tuo e per cui ti verranno fornite delle soluzioni su cui lavorare. Da quando sono diventata paziente del Centro Arianna ho vissuto meglio anche tutti i momenti difficili perché ho avuto un supporto professionale magnifico, e oltre le mura del centro medico mi sono poi avvicinata all’associazione ‘La vita oltre lo specchio’ per cui sono volontaria ormai da più di due anni. All’inizio la seguivo da lontano con titubanza, leggendo delle loro attività su Facebook, poi ho preso coraggio e ho partecipato a una delle camminate che organizzano con malati, famiglie e operatori e da lì non ci siamo più lasciate”.

La vicinanza e il supporto fornito a Francesca dall’associazione sono un altro tassello fondamentale per il contrasto ai disturbi alimentari e sono il motivo per cui, nella settimana in cui cade la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, l'associazione ‘La vita oltre lo specchio’ — che opera sul territorio pisano con progetti di sensibilizzazione e prevenzione e sul territorio nazionale tramite un Coordinamento — ha organizzato una camminata nel Parco di San Rossore aperta ai soci e all'intera cittadinanza.

Avere una rete di persone intorno a sé è cruciale per chi soffre di un disturbo alimentare, ma le sole forze di queste persone non bastano. "Se dovessi trovarmi di fronte a un decisore politico, per fargli capire quanto è importante che lo Stato garantisca fondi strutturali per la lotta ai disturbi come il mio, gli ripeterei le parole delle ragazze bulimiche che ho incontrato durante il mio ricovero in psichiatria: «Io non mi merito di mangiare». Come si può pensare questo? Mangiare è una cosa bellissima, un diritto umano e un piacere della vita. Insegnateci a credere in questo, finanziando progetti di educazione alimentare".