Disturba i clienti di un locale e minaccia i poliziotti: denunciato

In stato di agitazione disturbava i clienti di un locale in piazza delle Vettovaglie. E' avvenuto domenica pomeriggio e sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia che, al momento del controllo, hanno trovato l'uomo, un 50enne pisano, tranquillo e collaborativo. Poco dopo però, intorno alle 20, una nuova richiesta di intervento da parte del proprietario del locale: il 50enne continuava infatti a disturbare gli avventori.



Giunti sul posto gli agenti lo hanno trovato in evidente stato di ubriachezza e pertanto lo hanno invitato a seguirli in Questura. A quel punto ha cominciato ad urlare e divincolarsi, gettandosi a terra e rivolgendo offese e minacce ai poliziotti.Accompagnato in Questura è stato sanzionato per ubriachezza, nonché denunciato per i reati di molestie e disturbo alle persone, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il mese scorso era stato già segnalato all’autorità giudiziaria per gli stessi reati commessi nello stesso luogo.