Organizza una festa in casa: denunciato per il volume della musica troppo alto

I Carabinieri della Compagnia di Volterra, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria una persona per il reato di disturbo del riposo delle persone. Nello specifico, la persona denunciata aveva organizzato una festa privata nella propria abitazione, situata in un Comune del circondario e, nella circostanza, aveva emesso musica ad alto volume impedendo così il riposo delle persone alloggiate nelle strutture turistiche adiacenti. I Carabinieri, allertati, dopo essere intervenuti nell’abitazione, hanno interrotto il rumore prodotto dalla musica e hanno identificato l’organizzatore della festa.