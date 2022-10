Colpisce l'amico dopo un diverbio: sanzionato per ubriachezza molesta

Un uomo in mezzo alla strada in stato di agitazione, con il volto tumefatto. E' partito da questa segnalazione l'intervento della Squadra Volanti della Polizia, ieri sera intorno alle 23, a San Giuliano Terme, che ha portato ad una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta a carico dell'amico del malmenato che lo aveva aggredito.

Secondo la ricostruzione dei fatti, gli agenti hanno preso contatto con l'uomo in strada, un residente del posto di 45 anni, che ha raccontato di trovarsi poco prima in auto con un conoscente. Con lui è sorto un diverbio e sarebbe sempre stato lui a colpirlo per poi allontanarsi. Il soggetto in questione è stato prontamente rintracciato dalla pattuglia a qualche centinaio di metri dal luogo del fatto. E' stato visto a piedi, in evidente equilibrio precario dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, e sprovvisto di documenti. E' stato aaccompagnato in ufficio e identificato: al termine degli accertamenti è scattata la multa. L'amico ferito ha rifiutato le cure mediche ed è stato edotto delle proprie facoltà di legge.