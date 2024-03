A Santa Croce sull'Arno ecco DiverCity, una settimana di eventi contro il razzismo e i pregiudizi

Sarà una settimana d’azione contro il razzismo quella che dal 18 al 24 marzo si terrà a Santa Croce sull’Arno. Sette giorni con eventi, laboratori e iniziative per approfondire e conoscere il fenomeno delle migrazioni e per promuovere l’inclusione nella scuola e l’attivismo nei giovani cittadini. L’evento è organizzato dall’associazione Arturo in partnership con il Comune di Santa Croce sull’Arno e le associazioni iParticipate, Cossan e Teranga.

"Metteremo in campo una serie di azioni per costruire una comunità inclusiva e rispettosa delle diversità - dice Senka Majda, presidente dell’associazione Arturo - con il progetto intitolato DiverCity. Il nostro obiettivo è prevenire e rimuovere la formazione dei pregiudizi e degli stereotipi nell’ambiente scolastico e nella comunità. Vogliamo farlo attraverso percorsi artistico-culturali che pongano al centro il protagonismo dei giovani italiani e con background migratorio. Inizieremo lunedì prossimo, 18 marzo, alle 17:00, con il convegno dedicato al pluralismo identitario nella scuola. Parleremo di accoglienza e inclusione con Vinicio Ongini, del Ministero dell’Istruzione, Simohammed Kaabour, dell'associazione Nuovi Profili, e Giuseppe De Benedettis, del Comitato provinciale Unicef di Pisa. In quell'occasione presenteremo anche il laboratorio artistico Mille colori di noi della scuola media Banti".

"Il programma - aggiunge Majda - prevede anche la presentazione del libro Il secolo mobile, di Gabriele Del Grande, che traccia la storia dell'immigrazione illegale in Europa, un convegno sul Dossier statistico immigrazione 2023 e la presentazione del libro Viaggi di sola andata di Davide De Michelis. Tutti eventi che si terranno all’hub interculturale di largo Bonetti a Santa Croce".

"Da molti anni l’amministrazione sostiene l’associazione Arturo in questa importante progettualità - dice Giulia Deidda, sindaca di Santa Croce - e ogni occasione di riflessione e azione sul tema dell’inclusione rappresenta per noi un’opportunità e arricchisce l’azione quotidiana dell’amministrazione che portiamo avanti da anni, con determinazione, in collaborazione con le scuole, il territorio e il Terzo settore".

La settimana d’azione contro il razzismo è un’iniziativa promossa ogni anno in tutta Italia dall’Unar (l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) che opera per contrastare e prevenire la discriminazione e il razzismo, promuovendo la cultura dell'integrazione e dell'uguaglianza. L'Unar fornisce supporto alle vittime di discriminazione razziale e lavora per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati alla diversità e all'inclusione sociale.

L'associazione culturale Arturo è nata nel 1994 con gli scopi di promuovere e valorizzare le culture di ogni 'sud' del mondo, favorire l'incontro e l'interazione fra culture diverse, difendere i diritti dell'uomo, promuovere uno sviluppo sostenibile con le risorse umane e ambientali. L'associazione ha sede a Santa Croce sull'Arno ed è attiva in numerosi ambiti: organizza corsi di lingua italiana per cittadini stranieri e laboratori di facilitazione linguistica per alunni non italofoni, svolge servizi di mediazione linguistico-culturale e consulenza legale, realizza progetti finalizzati all'inclusione dei migranti e delle seconde generazioni, organizza laboratori di didattica interculturale ed educazione alla cittadinanza, cura il progetto 'Biblioteca interculturale', con una biblioteca specializzata (con sede a Santa Croce sull'Arno) nei temi dell'immigrazione e dell'intercultura, con un patrimonio di oltre 4.500 volumi, che offre servizi di prestito, consultazione, ricerche bibliografiche, prestito interbibliotecario, promuove attività di sensibilizzazione, socializzazione, promozione dei diritti e realizza progetti di cosviluppo.

Il programma completo del progetto DiverCity è disponibile sul blog ArturoNoBorders.

Per saperne di più si può visitare anche la pagina Facebook dell’Associazione Arturo.