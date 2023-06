I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal Tribunale di Pisa, una persona già sottoposta da alcune settimane alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex convivente. Il provvedimento restrittivo è scattato dopo la segnalazione dell’Arma, in quanto il soggetto ha più volte violato in pochi giorni la misura restrittiva: si è recata nei luoghi frequentati dalla parte offesa cercando di avvicinarla per un confronto, faccia a faccia in tutta evidenza indesiderato. Al termine delle formalità di rito la persona è stata portata in carcere al Don Bosco e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.