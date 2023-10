Divieto di dimora non rispettato e ubriaco alla guida: due denunciati a Pisa

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi svolti finalizzati al controllo del territorio ed alla sicurezza della circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà due persone, rispettivamente per non aver ottemperato al divieto di ritorno nel comune di Pisa e per guida in stato di ebbrezza.

Nello specifico, nei giorni scorsi, a Pisa, i militari dell’Arma hanno riconosciuto una persona colpita dal provvedimento del divieto di ritorno nel capoluogo e, per tale inottemperanza, l’hanno denunciata a piede libero all’Autorità Giudiziaria. Nell'altro caso, all’atto di un controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso un conducente in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico oltre il, doppio del limite consentito dalla Legge; nella circostanza, è stata ritirata la patente.