Sorpreso a Pisa nonostante il divieto di ritorno: denunciato

Prosegue come ogni giorno l'attività preventiva dei Carabinieri, con controlli in tutto il territorio provinciale. I servizi del fine settimana hanno portato alla denuncia di tre persone.

Nel territorio della Compagnia di Pisa, i militari hanno denunciata una persona perché all'esito del controllo è risultata gravata dalla misura del divieto di ritorno nel Capoluogo.

Nell'area della Compagnia di Volterra, gli operatori hanno sottoposto a controllo il conducente di un'auto, constatando che era priva di patente di guida in quanto revocata in precedenza; da accertamenti, in aggiunta, è emerso che la persona era già stata sanzionata per la medesima violazione nel biennio precedente. E' stato quindi denunciato per il reato di guida con patente ritirata.

Nel territorio della Compagnia di Pontedera, i militari dell’Arma hanno controllato un conducente che, alla guida di automobile, è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. L’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria pisana e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo.