Il quinquennio della giunta Conti sotto la lente d''ingrandimento di Ergo: coerenza di azioni e buoni risultati

Coerenza nelle azioni messe in atto, significativo impegno economico, buoni risultati e un panorama generale che consente di ipotizzare sviluppi e ampliamenti dei progetti per la collettività. E' l'estrema sintesi dell'analisi, durata due mesi, che Ergo Srl (spin off della Scuola Superiore Sant'Anna) ha realizzato sull'operato dell'amministrazione guidata da Michele Conti dal 2018 a oggi. Una rendicontazione delle otto linee strategiche delineate all'inizio del mandato della consiliatura che, secondo le parole del professor Marco Frey, promette di diventare "una sorta di 'Bilancio sociale zero' tra qualche settimana. A giugno infatti proporremo il documento appena redatto in forma più completa, comprensivo dei dati relativi a tutto il 2022 e alla prima parte del 2023".

Come anticipato dal professore ordinario di Economia e gestione delle imprese e sottolineato dal sindaco Conti, "il documento prende le mosse dal programma di mandato presentato dall'amministrazione successivamente all'insediamento nel giugno del 2018, in virtù del quale la giunta ha definito gli obiettivi e operato sulla base delle scelte politiche ed economiche". Per necessità legate alle tempistiche, l'analisi prende in esame una parte del 2022 sulla base della seguenti linee: sicurezza, città di domani, buona amministrazione, cittadino al centro, qualità della vita, attività e sviluppo, memoria al futuro, identità.

"Per ciascuna linea - prosegue nella spiegazione il professor Frey - abbiamo espresso una valutazione costruita su tre indicatori che sono stati scelti seguendo criteri di rilevanza, selettività, chiarezza e attendibilità. Possono essere classificati con: 'indicatori di contesto' (che inquadrano lo scenario di riferimento), 'indicatori di effort' (che valutano l'impegno dell'amministrazione nel perseguimento degli obiettivi) e 'indicatori di output' (che osservano e valutano i risultati raggiunti)". "Ciò che mi preme sottolineare - aggiunge Frey - è l'assoluta apartiticità dell'analisi. Questo documento propone una relazione sull'operato dell'amministrazione basata su numeri, statistiche e dati relazionati a quanto formalizzato dalla giunta nel programma di mandato. Ecco perché questa rendicontazione potrà essere molto utile anche all'amministrazione, di qualsiasi colore ed estrazione politica, uscirà vincente dalle prossime votazioni".

Le conclusioni dell'analisi di Ergo sono che l'amministrazione guidata da Michele Conti "si contraddistingue per una forte consistenza e coerenza con quanto specificato nel programma di mandato notificato cinque anni fa". Un aspetto che suscita la soddisfazione del sindaco: "Nonostante i due anni durissimi di pandemia, ci siamo impegnati per non lasciare indietro nessun cittadino, garantendo loro il massimo dell'assistenza e del sostegno, senza mettere da parte gli ambiziosi progetti pensati per lasciare in eredità ai nostri figli e nipoti una città migliore. La rendicontazione proposta da Ergo ci racconta di una buona amministrazione che, però, non deve adagiarsi su quanto ottenuto, ma deve impegnarsi ancora di più per centrare nuovi obiettivi".

Il lavoro dello spin off della Scuola Sant'Anna proseguirà nei prossimi due mesi, in modo da proporre a giugno un documento riassuntivo dell'intero quinquennio della consiliatura e, così, segnare il percorso con un vero e proprio 'Bilancio sociale' che potrà essere l'apertura di un percorso stabile di analisi, raccolta e condivisione degli indicatori con tutta la popolazione residente sul territorio. "Sono fortemente convinto che l'amministrazione comunale non possa andare avanti a colpi di semplici slogan, sensazioni e scommesse - conclude Conti - l'azione politica deve essere guidata dai bilanci, dai fondi a disposizione e deve rimanere fortemente ancorata a dati e analisi scientifiche e al confronto schietto e diretto con la cittadinanza".