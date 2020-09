Dogana all'aeroporto: oltre 600mila euro bloccati in 6 mesi

Il lungo periodo di lockdown collegato all’emergenza Covid-19 non ha fermato la movimentazione illecita di denaro e i tentativi dei viaggiatori di aggirare i controlli doganali: dal 1° gennaio al 31 luglio di quest’anno sono stati scoperti complessivamente 652.229,50 euro che stavano per essere illecitamente importati o esportati presso l’Aeroporto Galilei di Pisa. In particolare, sono state contestate 50 violazioni: 47 concluse con il pagamento dell’oblazione per un totale di 15.896,62 euro e 3 che hanno portato al sequestro di 22.315,00 euro.

In genere il denaro è stato rinvenuto all’interno del bagaglio a mano o direttamente sui passeggeri provenienti da Marocco, Russia, Sri Lanka, Arabia Saudita, Pakistan e Romania. I risultati raggiunti sono il frutto dell’analisi dei rischi e delle tecniche investigative sviluppate dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Pisa e dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pisa. Le violazioni contestate costituiscono illeciti di natura economico – finanziaria che possono sottendere a fenomenologie illecite ulteriori. Di qui l’importanza di un presidio sempre più efficace della frontiera aeroportuale, a tutela degli interessi dell’erario e della collettività.