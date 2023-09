"Purtroppo resta costante la difficoltà delle aziende a reperire personale qualificato, a fronte di una domanda di lavoro stabile rispetto all'anno scorso il 2023 si conferma un anno difficile sotto il profilo dell'occupazione per gli imprenditori del turismo, commercio e servizi". Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli commenta gli ultimi dati diffusi da Unioncamere. "Il gap tra domanda e offerta di lavoro è ancora estremamente ampio: il 54% delle imprese non riesce a trovare i profili desiderati, e le difficoltà sono attribuibili per la maggior parte alla mancanza di candidati e alla non rispondente preparazione degli stessi. Una vera e propria emergenza".

"Nel trimestre agosto-ottobre 2023 nelle aziende di Pisa e provincia si prevede l'assunzione di 7.900 persone, di cui 5mila nei settori dei servizi, commercio, servizi di ristorazione e servizi turistici. Tra le figure più ricercate spiccano professionalità qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, operai specializzati e addetti alle attività di ristorazione. A pesare sulle aziende del turismo, come pubblici esercizi e strutture ricettive è soprattutto la mancanza delle competenze ricercate".

Incalza poi la responsabile area Formazione e Agenzia per il Lavoro di Confcommercio Pisa Cecilia Pellegrinetti: "Per invertire la tendenza servirebbero ulteriori investimenti in una formazione professionale e in un orientamento scolastico sempre più attenti e ricettivi ai fabbisogni delle imprese. La nostra agenzia formativa, oltre ad essere impegnata nell'erogazione del progetto Gol nel comparto del turismo e commercio, ha in programma numerosi corsi in partenza nelle sedi di Pisa e Pontedera, dai corsi professionalizzanti come Somministrazione alimenti e bevande, Aggiornamento obbligatorio per coloro che esercitano attività di estetica o quelli dedicati ad agenti e rappresentanti di commercio e ad agenti in affari e mediazione, oltre ad Haccp e Sicurezza sui luoghi di lavoro e seminari dedicati alle Start-Up per la creazione d'impresa. Inoltre l'Agenzia per il lavoro di Confcommercio Pisa e Livorno, inaugurata lo scorso anno ha l'obiettivo di offrire alle pmi del territorio servizi di consulenza finalizzati all'individuazione delle risorse più idonee da inserire in azienda, dalla ricerca e selezione del personale all'orientamento. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattarci allo 050/25196 o alla mail apl@confcommerciopisa.it”.