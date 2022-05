Oltre 2.700 domande per l'assegno unico alle Acli Pisane ad aprile 2022

Oltre 2.700 domande inoltrate dall’inizio dell’anno al 24 aprile scorso. Il picco fra la seconda metà di febbraio e la prima di marzo, durante il quale sono state inviate 1.784 richieste, circa i due terzi (65%) del totale. Sono stati, e rimangono, giorni di lavoro intensi per i patronati Acli della provincia di Pisa, anche se dall’inizio di aprile la media si è 'normalizzata' di poco al di sotto delle cento domande a settimana. Il momento opportuno per tracciare un primo bilancio di questi mesi di applicazione dell’assegno unico, la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico entrata ufficialmente in vigore dall’inizio di marzo, anche se le domande potevano essere presentate già dal 1°gennaio.

L’appuntamento è per giovedì 5 maggio alle 21.15 al Circolo Acli 'Il Punto' di Cascina (via Palestro, 21) dove le Acli provinciali organizzano una tavola rotonda sul tema 'Sotto lo stesso welfare: politiche e pratiche per governare il cambiamento'. Interverranno il vicepresidente nazionale Acli con delega al welfare e alla coesione territoriale Antonio Russo, il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e la vicepresidente della SdS Pisana (con delega alle politiche di contrasto alla povertà) Valentina Ricotta. Con loro, anche Simone Fulghesu e Paolo Amato direttori, rispettivamente, del Patronato e del Caf delle Acli di Pisa. Modera Andrea De Conno, referente tecnico Anci Toscana per le politiche d’inclusione.

"Sarà un’occasione e approfondimento per accompagnare il prezioso lavoro fatti in questi mesi agli sportelli attraverso Patronato e Caf - sottolinea il presidente delle Acli provinciali di Pisa Paolo Martinelli - ma anche un’opportunità di confronto con alcuni rappresentanti degli enti locali per provare a metterci l’uno nei panni dell’altro e capire le prospettive politiche ma pure le difficoltà e le sfide che l’associazione, i comuni e i servizi sociali incontrano sul campo".

L’iniziativa è inserita nella rassegna nazionale Acli 'Pace, Lavoro, Dignità'. Per informazioni: segreteria@aclipisa.it e 392.3494890