Eventi metereologici 24-26 settembre: al via la ricognizione dei danni per attività commerciali e produttive

Il Comune di Pisa ha avviato la ricognizione dei danni per attività commerciali e produttive registrati in occasione degli eventi metereologici del 24, 25 e 26 settembre 2020 per i quali la Regione Toscana ha approvato lo stato di emergenza.

Le attività commerciali e produttive che hanno subito danni in quei tre giorni a causa del maltempo devono utilizzare l’apposito modulo per richiedere il contributo di immediato sostegno, scaricabile nella sezione Attività Produttive del sito del Comune (https://www.comune.pisa.it/ it/ufficio/6830/SUAP-Attivita- Produttive.html).

Il modulo dovrà essere consegnato entro le ore 23:59 di giovedì 5 novembre 2020 utilizzando la Pec: comune.pisa@postacert.toscana. it

Per ogni informazione è possibile contattare il Suap in orario di ufficio al numero di telefono 050.910111.





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.