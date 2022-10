Domenica di sport sui Lungarni di Pisa: le modifiche al traffico

Domenica 16 ottobre si svolgeranno a Pisa due manifestazioni sportive: la finalissima del GiroHandbike e la gara 'Il miglio di Pisa'. Per consentire lo svolgersi delle due manifestazioni il Comune di Pisa ha disposto le seguenti modifiche al traffico e alla sosta.

Le modifche per il Giro Handbike

- Dalle ore 6 alle ore 14 del 16 ottobre, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito veicolare, nelle seguenti vie: Lungarno Pacinotti, Ponte Solferino, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, Lungarno Fibonacci, Ponte di Mezzo, Lungarno Gambacorti, Lungarno Sonnino, via Romiti tratto compreso tra Piazza San Paolo a Ripa d’Arno e via Stampace, via Stampace, Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, Lungarno Bonaccorso da Padule, lato destro nel tratto compreso tra lo stallo disabili e via di Porta a Mare (solo divieto di sosta con rimozione coatta);

- invertito il senso di marcia della via Crispi, nel tratto compreso tra Ponte Solferino e via Lavagna;

- divieto di accesso all’immissione di tutte le strade e i vicoli sui Lungarni oggetto del provvedimento e più precisamente sulle vie: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, San Sepolcro, Franceschi, Del Moro, Belle Donne, Mecherini, delle Conce, Sant’Antonio, Crispi, Porta Dolfi, Balduinetti, San Paolo, Nicola Pisano, San Vito, del Buongusto, Santa Maria, Serafini, Tidi, Vigna, P.zza Cairoli, Piazza Mazzini, con chiusura al transito veicolare effettuata con transenne e personale (P.M. e/o volontari);

- al fine di consentire l’uscita dei veicoli ai residenti/autorizzati ztl San Martino: istituzione del senso unico alternato di marcia su Piazza San Sepolcro e via F. dal Borgo; abrogazione dell’area pedonale in Via San Martino, tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia e in via Toselli, tratto da Corso Italia a via Garofani; istituzione del senso unico alternato su via Toselli, tratto da via Garofani a via dell’Occhio;

- al fine di consentire l’uscita dei veicoli dei residenti della ztl sud, nuovo percorso da seguire: via Toselli, via Garofani, Piazza Grilletti, via La Nunziatina, via Mazzini;

- via Palestro, inversione del senso unico nel tratto via Cavour-via Verdi;

- via Cavour intersezione via Palestro obbligo di svolta a sinistra;

- via Santa Bibbiana con direzione sud all’intersezione via del Buschetto-via Gereschi, obbligo di svolta a sinistra;

- via San Paolo con direzione ovest, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via della Qualquonia;

- rotatoria Nencini: per i veicoli provenienti da via Conte Fazio, unica direzione di marcia consentita verso via di Porta a Mare lato sud poi via Battisti- stazione-aereoporto, per i veicoli provenienti da quest’ultima con direzione Mare-Aurelia-Autostrade, unica direzione di marcia consentita in via Conte Fazio, impegnando in entrambi i sensi di marcia, la carreggiata lato sud-ovest della rotatoria con ausilio di personale della Municipale;

- dalle ore 6 alle ore 17, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito veicolare, eccetto veicoli al servizio degli atleti, staff e ospiti alla manifestazione, muniti di pass rilasciato dall’Organizzazione, nelle vie: Lungarno Leopardi, Bonanno Pisano tratto compreso tra via dei Macelli e Piazza di Terzanaia, Lungarno Simonelli, Ponte della Cittadella, via Nicola Pisano tratto da via Volturno a Piazza di Terzanaia solo lato destro per divieto di sosta con rimozione coatta);

- di sospendere la corsia preferenziale di via Rustichello con spegnimento della telecamera per adibirla a normale corsia per lo scorrimento del traffico in uscita ovvero con direzione via Nicola Pisano-via Bonanno e la corsia preferenziale di via Fermi per consentire l’ingresso dei veicoli in Piazza Solferino-via Roma e strade adiacienti;

- via Volturno all’intersezione con via Nicola Pisano obbligo di svolta a destra;

- via Nicola Pisano, tratto compreso tra via Volturno e Piazza di Terzanaia: instituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso, per consentire l’ingresso e l’uscita dai condomini;

- istituzione di corsie protette per il passaggio dei partecipanti alla gara da effettuarsi nelle seguenti strade: via di Porta a Mare, nel tratto compreso tra la rotatoria Nencini e Ponte della Cittadella, Ponte della Fortezza lato sud e nord e via Zerboglio intersezione via Romiti.

Le modifiche per 'Il miglio di Pisa'

- Dalle ore 6 alle ore 10, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie: Lungarno Fibonacci ambo i lati eccetto veicoli degli organizzatori, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti e Lungarno Sonnino ambo i lati;

- dalle ore 7 alle ore 10, istituzione del divieto di transito veicolare, nelle seguenti vie: Lungarno Fibonacci eccetto veicoli degli organizzatori con obbligo di uscita verso il Ponte della Vittoria, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Sonnino, Ponte della Fortezza, Ponte di Mezzo e Ponte Solferino;

- inversione del senso di marcia di Piazza San Sepolcro e via Flaminio dal Borgo per consentire l’uscita ai veicoli in sosta con orario 7-10;

- istituzione del doppio senso di circolazione su via Toselli, da Corso Italia a via dell’Occhio, con orario 7-10;

- al fine di consentire l’uscita dei veicoli dei residenti della ztl sud, nuovo percorso da seguire: via Toselli, via Garofani, Piazza Grilletti, via La Nunziatina, via Mazzini;

- abrogazione dell’area pedonale in via San Martino, tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia e in via Toselli, tratto da Corso Italia a via Garofani, dalle ore 7 alle ore 10;

- di chiudere al traffico veicolare tutti gli accessi perpendicolari ai Lungarni interessati dall’evento sportivo con instituzione del senso unico alternato a vista, dalle ore 7 alle ore 10;

- di consentire l’uscita dal quartiere di Sant’Antonio per i veicoli di residenti e autorizzati, con percorso via Crispi-via San Paolo-via della Qualquonia-via Nisi, dalle ore 7 alle ore 10;

- inversione del senso di marcia unico di marcia su via Crispi, nel tratto compreso tra Ponte Solferino e via Lavagna, dalle ore 7 alle ore 10.