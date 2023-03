Domenico Greco eletto nella Giunta nazionale Fnaarc Confcommercio

Il presidente degli agenti di commercio di Confcommercio Pisa, Domenico Greco, approda nella Giunta nazionale Fnaarc Confcommercio, realtà che rappresenta agenti e rappresentanti di commercio a livello nazionale. Professionista con oltre 30 anni di attività, Greco è stato eletto nel corso dell'assemblea nazionale che ha eletto ai vertici dell'organismo 16 agenti e rappresentanti da tutta Italia.

"Ringrazio l'intera struttura di Confcommercio Pisa per la fiducia, ricoprirò questo nuovo incarico con impegno e professionalità, con l'obiettivo di portare anche a livello nazionale i temi più stringenti per la nostra categoria", afferma Greco.

Tra le priorità il presidente di Fnaarc Confcommercio Pisa sottolinea "la necessità da parte del Governo di un intervento di adeguamento sull’importo imponibile di deducibilità per l’acquisto dell'auto, ormai fermo dagli anni '90, che non ci consente di acquistare nuovi mezzi green. Percorriamo in media 60mila chlometri l'anno e per il nostro lavoro l'automobile rappresenta uno strumento fondamentale, un vero e proprio secondo ufficio, penalizzato dal nuovo aumento dei carburanti e dei pedaggi autostradali che stanno comportando un ulteriore aumento dei costi. E' quantomai urgente inoltre il rinnovo gli accordi economici collettivi con le aziende mandanti per ridisegnare la figura dell'agente di commercio, che negli anni si è costantemente aggiornata e che rappresenta una figura centrale per l'economia, visto che proprio attraverso il lavoro di oltre 211mila professionisti del settore in Italia si intermedia il 70% del Pil".

Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli esprime "i migliori auguri a Domenico Greco per il nuovo incarico, confermando il pieno sostegno a una categoria e a una rete di professionisti che in un contesto di forte incertezza economica rappresenta un prezioso punto di riferimento per l'attività delle piccole e medie imprese".