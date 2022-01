Formato il nuovo Consiglio direttivo degli agenti di commercio di Pisa

Un gruppo più ampio e rinnovato, per affrontare le sfide del futuro e offrire servizi e supporto agli associati. Si è tenuta presso la sede di Confcommercio Pisa, in via Chiassatello, l'assemblea per il rinnovo del consiglio del gruppo Fnaarc (Federazione nazionale associazione agenti e rappresentanti di commercio) Confcommercio Pisa, che ha visto la nomina di Domenico Greco, 60 anni, agente di commercio con oltre 30 anni di attività, come nuovo presidente. Succede a Vittorio Segatori, che resta all'interno del consiglio con la carica di vicepresidente, insieme ad altri otto rappresentanti e agenti di commercio operativi a Pisa e provincia.

"I migliori auguri al nuovo presidente e all'intero consiglio" è il saluto del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Un gruppo di professionisti qualificati che insieme alla referente Donatella Fontanelli saprà lavorare per offrire nuove opportunità e affrontare le battaglie della categoria, anche in questo momento particolarmente drammatico che colpisce imprese e liberi professionisti". "Ringrazio il presidente uscente Segatori, tutti i membri del consiglio direttivo e l'intera Confcommercio Provincia di Pisa per la fiducia riposta nei miei confronti" commenta il presidente Domenico Greco. "Spero di essere all'altezza di un incarico così importante e cercherò innanzitutto di dare continuità al lavoro svolto in questi anni da Vittorio Segatori. La consulenza fiscale e legale, i corsi di formazione ad hoc, le convenzioni e i servizi continueranno ad essere preziosi punti di riferimento per tutti i rappresentanti e agenti di commercio del territorio".

"Dall'inizio della pandemia - afferma Greco - la nostra categoria sta vivendo enormi difficoltà e risente direttamente della crisi che investe migliaia di attività del commercio, turismo e servizi, e l'aumento dei costi energetici ha aggravato questo quadro. Basti pensare ai rincari per il carburante, un salasso per noi che ogni giorno percorriamo per lavoro centinaia di chilometri con le auto o altri mezzi. Il governo dovrebbe mettere in piedi un piano di sostegno efficace per la nostra categoria, oltre a prevedere una serie di agevolazioni fiscali, in primis legate all'utilizzo dell'auto. Faremo sentire la nostra voce per tutelare e salvaguardare il lavoro di una rete di professionisti che costituisce uno dei principali motori per le piccole e medie imprese del territorio". Ecco i componenti del Consiglio direttivo Fnaarc Confcommercio Provincia di Pisa: Domenico Greco (presidente), Vittorio Segatori (vicepresidente), Carlo Scarpellini, Davide Birindelli, Giovanni Russo, Patrizia Daniela Morelli, Carlo Bressan, Alberto Consoloni, Raffaele Malventi, Piero Tirella.