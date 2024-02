Dominik Pastuszka non ce l'ha fatta: il fantino polacco è morto

Il fantino polacco Dominik Pastuszka non ce l'ha fatta: il 35enne è stato dichiarato morto nella mattina di domenica 4 febbraio. Dopo aver lottato con tutte le sue forze in conseguenza delle drammatiche ferite riportate nell'incidente avvenuto all'Ippodromo di San Rossore nel pomeriggio di giovedì 1° febbraio, Pastuszka è spirato tra le braccia della compagna e della figlia di un anno e mezzo.

Il fantino con il cavallo War Brave era impegnato nel premio 'Oleandro', una corsa a ostacoli ospitata dall'impianto di San Rossore: il binomio è caduto rovinosamente a terra e le condizioni di Pastuszka sono apparse immediatamente disperate. Il polacco è entrato in coma e non si è più svegliato, mentre War Brave è stato abbattuto poche ore dopo l'incidente.

Trasferito a Cisanello, il fantino è stato attaccato ai macchinari per la respirazione ma nel pomeriggio di sabato 3 febbraio è stata avviata la procedura per l'accertamento della morte cerebrale. La reazione del mondo dell'ippica si è tradotta in un'ondata commossa di ricordi e immagini felici di Pastuszka, che per qualche anno ha anche vissuto a Barbaricina dove alcuni parenti avevano aperto una scuderia.