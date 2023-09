Don Federico Nassi Pievano delle due Parrocchie di Buti e Cascine

Il Comune di Buti ha dato il benvenuto ieri sera, 2 settembre, in un appuntamento pubblico, a Don Federico Nassi, nella sua veste ufficiale di Pievano delle due Parrocchie di Buti e Cascine. "Da quattro anni ormai - ha scritto su Facebook il sindaco Arianna Buti - Don Federico era il Parroco di Cascine e da mesi ormai, dopo la scomparsa di Don Giovanni, si occupava anche di Buti"

"Una cerimonia emozionante, quella celebrata dal nostro Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto - prosegue il primo cittadino - che ringrazio di cuore e che ha rivolto al popolo butese, parole di grande affetto e riconoscimento per una comunità viva ed accogliente, che adesso si raccoglie tutta intorno a Don Federico. Un nuovo ed ulteriore augurio di benvenuto, da parte mia e di tutta l'Amministrazione Comunale, con la certezza, che ognuno nei propri ruoli, uniremo ulteriormente le forze per il bene della nostra comunità, che ieri sera si è unita in una grande festa organizzata dalle Acli Buti".