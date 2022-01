Chiesa: Don Campiotti nominato vescovo di Volterra

E' un religioso varesino appartenente alla Curia milanese, don Roberto Campiotti, il nuovo vescovo della città toscana di Volterra. La nomina di Papa Francesco è stata ufficializzata oggi, in un incontro con i membri del Consiglio episcopale milanese e con presbiteri, dipendenti e collaboratori della Curia, dall'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Nato a Varese il 31 ottobre 1955, entrato nel Seminario diocesano nel 1974 e ordinato sacerdote nel 1979, dal 1995 al 2006 don Roberto Campiotti è stato parroco a Sumirago (Varese) e dal 2006 al 2010 responsabile della Comunità Pastorale 'S.Benedetto' in Sumirago. Dal 2010 è Rettore del Collegio Ecclesiastico Internazionale 'S.Carlo Borromeo' di Roma, che accoglie sacerdoti e studenti da tutto il mondo, lì inviati dai loro vescovi per completare la formazione sacerdotale. Nel suo breve discorso, Delpini si è rivolto direttamente a don Campiotti, presente in sala, sottolineando in particolare di voler "esprimere a nome di tutta la Diocesi il mio augurio e apprezzamento per il suo ministero, che io ho conosciuto soprattutto quando è stato responsabile della Comunità pastorale di Sumirago, vicino al mio paese natale, e poi in questi anni a Roma come Rettore del Collegio San Carlo Borromeo". "Tutti noi abbiamo una sola ricchezza: Cristo, tutto il resto è secondario, è relativo a lui", ha detto a sua volta don Campiotti rivolgendosi all'Arcivescovo, a tutte le persone che hanno finora collaborato con lui e aggiungendo di avere già "uno spazio particolare privilegiato nel mio cuore" per la sua nuova comunità in Toscana. La data dell'ordinazione episcopale verrà resa nota non appena stabilita. (Agenzia Dire)