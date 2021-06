Calci: donati 300 kit anti-Covid per la scuola primaria Vittorio Veneto

Sono stati consegnati lunedì mattina 300 kit per i 256 allievi e per i 30 insegnanti e personale della scuola primaria Vittorio Veneto di Calci, per un totale di 3000 mascherine, 300 gel e 40 strisce per rilevare la temperatura a cristalli liquidi. La donazione è stata fatta dalla Farmacia Le Querciole del dottor Ugo Mugnaini, che ha deciso di omaggiare l'intero corpo studenti ed insegnanti con un kit contenente 10 mascherine ciascuno, un gel tascabile in un astuccio trasparente personalizzabile.

All'interno del kit degli insegnanti è stato messo anche un termometro a cristalli liquidi, frontale, riutilizzabile, in grado di indicare la temperatura corporea in pochi secondi appogiandolo sulla fronte.

"L'amministrazione comunale ringrazia la Farmacia Le Querciole e il dottor Mugnaini - interviene l’assessora all’ istruzione Anna Lupetti - per il gesto molto utile e per il contributo sia ad una conclusione in sicurezza dell’anno scolastico ma anche in previsione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, formative e di risocializzazione, che i bambini di Calci effettueranno nei prossimi mesi".

Le stesse intenzioni le ha espresse il dottor Ugo Mugnaini che ha concluso: "Molto felice di aver fatto qualcosa di utile per il paese. Invito i ragazzi a portare con loro, anche per tutta la durata delle vacanze estive, questo astuccio personalizzabile sul quale possono scrivere nome, cognome e nome della scuola e a farne buon uso rispettando tutte le misure di sicurezza".