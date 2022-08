Crescono i potenziali donatori di organi nel Comune di Vicopisano, tramite dichiarazione all’ufficio anagrafe o al momento del rinnovo della carta d’identità. Il numero attuale è di 2.368 persone, circa il 27,5% dei cittadini over 18 residenti. "Prosegue costantemente - interviene il sindaco Matteo Ferrucci - la dimostrazione di sensibilità, di altruismo e di consapevolezza da parte dei cittadini. La nostra è una comunità solidale che tende sempre più a rafforzare la cultura del dono, in ogni sua accezione e sfumatura".

"Offrire la propria disponibilità per donare è semplice - spiega l’assessore alle politiche sociali Valentina Bertini - basta avere più di 18 anni e recarsi all’ufficio anagrafe. Firmando una semplice dichiarazione ci si iscrive alla banca dati del Ministero della Salute, grazie a 'Una scelta in Comune', il progetto di cui la nostra amministrazione è stata, dall’inizio, capofila nella zona pisana. Vorrei ringraziare, insieme al sindaco e all’amministrazione, tutti coloro che finora hanno fatto questa importante scelta".

"Ci tengo, inoltre, a sottolineare - continua Bertini - che continuano a mancare sangue ed emocomponenti e che donarli può essere un gesto salvavita. La generosità, e purtroppo anche le patologie, le emergenze, i bisogni legati alla salute, non vanno in vacanza. Non dimentichiamolo mai, basta poco tempo per fare una grande cosa".

Per informazioni su come diventare un potenziale donatore di organi post mortem all'ufficio anagrafe del Comune di Vicopisano: Ombretta Annecchino, 050/796551, annecchino@comune. vicopisano.pi.it. Per informazioni sulla donazione di sangue e di emocomponenti (e anche per prenotare visita e donazioni) è possibile contattare la referente del Gruppo Fratres di Vicopisano, Daniela Guerrucci, 349/1930086 o la sede del gruppo, presso la Misericordia di Vicopisano, 050/798368.