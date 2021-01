Solidarietà, Fondazione Arpa e Lions Club Pisa donano 20 tablet all’Aoup

Non si ferma l’impegno di Fondazione Arpa verso i pazienti Covid-19 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, i loro cari e il personale sanitario. Arpa, infatti, insieme al Lions Club Pisa Host (Distretto 108 - LA) dona alla Aoup altri 20 tablet oltre a quelli già consegnati la scorsa primavera, in occasione della prima ondata pandemica. L’iniziativa congiunta di Fondazione e Lions, nata anche grazie all’impulso del professor Davide Caramella, produce quindi un ragguardevole risultato.

I nuovi tablet sono stati consegnati ad Aoup dal presidente Arpa, il professor Luca Morelli, dall’avvocato Giuseppe Mazzotta (presidente Lions Club Pisa Host) e dal dottor Vincenzo Pennetti (Comandante corpo guardie carcerarie del 'Don Bosco' di Pisa e vicepresidente Lions Club Pisa Host). E' infatti fondamentale che i pazienti, durante questa seconda ondata, possano continuare a intrattenere rapporti quotidiani con i loro affetti, grazie alla tecnologia. Le videochiamate attraverso i tablet diminuiscono sensibilmente i gradi di separazione (inevitabile quella fisica) tra le persone e contrastano in modo efficace il dramma della solitudine per chi è sottoposto a cure, alleggerendo al contempo il cuore e la mente di chi è in ansia per i propri cari.

Anche il personale medico e sanitario, sovente chiamato ad un enorme lavoro extra per sopperire a queste dinamiche, può così rifiatare. Alcuni di questi nuovi tablet verranno adesso anche utilizzati da Aoup nel corso della campagna di vaccinazione degli operatori sanitari, appena iniziata. Il progetto si colloca all’interno del più ampio RainboWiFi: Arpa, a questo proposito, ha appena deciso, anche grazie al contributo del Rotary Club Pisa presieduto dal ragioniere Sandro Sgalippa, di estendere la connessione gratuita dentro la Aoup fino a maggio 2021.

Un modo per testimoniare attivamente che con la solidarietà è possibile abbattere ogni ostacolo ed un riconoscimento nei confronti del compianto professor Franco Mosca. Fu proprio lui a promuovere, tra le sue ultime iniziative, il RainboWifi.