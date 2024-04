Capannoli: 40 nuovi alberi da Farmavaldera per celebrare il 40° anniversario

In occasione del 40° anniversario dall’apertura al pubblico nel lontano 1983, Farmavaldera ha deciso di piantare 40 nuovi alberi sul territorio comunale. Un dono a tutta la comunità per rendere Capannoli più bella e più verde. Sono state create 2 aree didattiche con la piantumazione di 6 tipi di frutti antichi (melo cotogno, corbezzolo, melograno, sorbo, nocciolo e nespolo germanico).

La prima arricchisce il giardino e orto didattico della scuola primaria di Santo Pietro Belvedere, la seconda ha trovato collocazione insieme ad un boschetto di 28 aceri campestri all’imbocco della nuova pista ciclabile che collega Capannoli a Forcoli, creando una zona d’ombra e relax il cui arredo verrà completato a breve dall’amministrazione comunale.

Il percorso di Farmavaldera mosse i primi passi nel 1975, quando il Consiglio comunale presieduto dal sindaco Damiano Bagagli deliberò di richiedere alla Regione l’istituzione di una sede farmaceutica in frazione Santo Pietro Belvedere. Poi nel 1983 il Consiglio comunale presieduto dal sindaco Romeo Fusi deliberò di istituire l'Azienda Municipalizzata per gestire la nuova farmacia. Vennero stanziati 40milioni di lire per far fronte ai costi di impianto e nominato presidente

del C.d.A. il dottor Enrico Colombaioni. Dopodiché, il 24 novembre 1983, la Farmacia Comunale aprì al pubblico in via Vignoli, nei locali ritagliati dal Centro sociale.

Un'altra tappa fondamentale è quella del 2008: a sei anni dall’apertura della farmacia comunale Le Melorie, i Comuni di

Capannoli e Ponsacco costituirono la Farmavaldera S.r.l., cui venne affidata la gestione delle due farmacie comunali e altri servizi socio-sanitari accessori.

"Un percorso virtuoso, portato avanti con determinazione dalle amministrazioni comunali e dai consigli di amministrazione che si sono susseguiti, che ha contribuito alla crescita dei servizi socio sanitari sul territorio della Valdera e più recentemente della Val di Cecina - commenta la sindaca Arianna Cecchini che prosegue - La scelta di domare gli alberi è in linea con quanto portato avanti sui temi ambientali dall’attuale amministrazione".

"Un bagaglio di competenze e di cultura aziendale che è cresciuto nel tempo al servizio dei cittadini. Un grazie speciale va a tutto il nostro personale" replica soddisfatto il Cda di Farmavaldera composto da Alberto Mangini, Sabrina Mancini, Dario Pagni.