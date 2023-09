Un'ambulanza e un pulmino per la Croce Azzurra Litorale Pisano

Questa mattina, presso i giardini dell’Hotel Continental a Tirrenia, la 'Cosmopolitan Hotels Group' (CHG) ha donato alla 'Croce Azzurra Litorale Pisano-ODV' (CALP) un'autoambulanza per attività di trasporto sanitario ordinario e di soccorso e un pulmino a 8 posti per attività di trasporto sociale e socio-sanitario per disabili.

I due mezzi erano stati acquistati dalla CHG nel maggio scorso all’asta dei mezzi ex-Pubblica Assistenza Litorale Pisano, che aveva cessato le sue attività a giugno 2022 a causa delle note difficoltà economiche.

La decisione di acquistare e donare questi due mezzi è un atto di generosità nei confronti della CALP, ma soprattutto di generosità e impegno civico nei confronti della popolazione e del territorio del litorale, come ha sottolineato Stefano Bottai a nome della Cosmopolitan Hotels Group.

Grazie a questi due mezzi, la Croce Azzurra potrà già dal prossimo mese di ottobre contribuire alla ripresa di servizi di trasporto sociale e socio-sanitario a beneficio della popolazione del litorale pisano; una volta ottenuta l'autorizzazione prevista dalla vigente legislazione regionale, verosimilmente entro fine anno, la CALP potrà quindi mettere a disposizione la propria ambulanza e i propri volontari adeguatamente formati per le attività di trasporto sanitario.

Alla cerimonia era presente l’assessore Paolo Pesciatini che ha evidenziato come un gesto che mette in relazione un operatore economico e una organizzazione di volontariato entrambi operanti sul territorio del litorale esprime nella concretezza il senso di una comunità.

Paolo Malacarne, presidente della CALP, a nome del consiglio direttivo ha evidenziato come una organizzazione di volontariato abbia necessità, per poter operare, del contributo fattivo della popolazione e del tessuto sociale ed economico, nessuno escluso e ciascuno per la propria competenza e possibilità: sia esso un contributo economico, sia in termini di mezzi e attrezzature, sia in termini di tempo dedicato al volontariato.