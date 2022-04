Da Soroptimist Club e Ammi una donazione per l'ambulatorio 'Villani - I Cappuccini'

Come in passato, anche nell’anno sociale 2021-22, oltre a realizzare service e iniziative proprie nell’ambito delle rispettive finalità, i Club di servizio e alcune associazioni pisane si sono coordinati per effettuare donazioni a favore di realtà cittadine.

AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani - Sezione di Pisa) e Soroptimist International Club di Pisa hanno effettuato una donazione a favore dell’'Ambulatorio Villani - I Cappuccini Salute', creato per iniziativa di un gruppo di medici oltre 30 anni fa, promosso dalla Società San Vincenzo de’ Paoli e sostenuto dalla Società della Salute pisana, dalla Cooperativa Sociale Il Simbolo insieme alla Caritas Diocesana di Pisa.

L’ambulatorio è destinato agli 'invisibili', alle persone più vulnerabili, alle quali vengono garantite prestazioni medico-ambulatoriali gratuite e accesso ai medicinali, con particolare attenzione alla prevenzione primaria (es. vaccinazioni per COVID-19) e alla prevenzione secondaria attuabile con strumenti di diagnostica di cui attualmente la struttura è carente.

In particolare, il Soroptimist Club ha donato un elettrocardiografo, importante per un primo screening dei pazienti accolti e seguiti, AMMI materiale sanitario di prima necessità, e la dr. Silvia Maffei un ecografo di sua proprietà.

Questa prima donazione, cui altre seguiranno, è stata ufficializzata nella sede del Centro 'I Cappuccini Salute', alla presenza di rappresentanti dei club, delle associazioni e dell’ ambulatorio, con una breve cerimonia nel corso della quale sono intervenute la dr. Silvia Peroni, presidente di AMMI, la dr. Eleonora Agostini, presidente del Soroptimist International Club Pisa, la dr. Silvia Maffei, delegata dell’Inner Wheel International Club Pisa, la prof. Renata Bongiovanni, presidente di FIDAPA Pisa, il dr. Alessandro Cipriano, direttore sanitario dell'Ambulatorio Villani - I Cappuccini Salute, il dr. Leandro Casarosa, tra i fondatori dell’ambulatorio, il dr. Alessandro Carta, vice presidente della Cooperativa sociale 'Il Simbolo', e il dr. Luca Gambini, responsabile dell’ambulatorio.