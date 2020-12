Pontedera: la Round Table 73 offre la colazione agli operatori dell'area Covid

Ieri mattina la Round Table 73 Pontedera ha voluto ringraziare con una colazione gli operatori sanitari dell'area Covid dell'ospedale 'Lotti' che da mesi sono in prima linea nella battaglia contro la pandemia. Gianni Ciampalini e Michelangelo Pinsocchi, rispettivamente presidente e vicepresidente della Round Table 73 per l'anno sociale 2020/2021, hanno consegnato al responsabile dell'area Covid Davide Traballoni cornetti, sfoglie e bevande come ringraziamento del duro lavoro che stanno svolgendo.

"Un piccolo gesto - specificano i ragazzi dell'organizzazione - per contribuire a far sentire la vicinanza della comunità a chi con impegno e sforzo sempre maggiori si occupa della nostra salute".