La 46ª Brigata Aerea scende in campo al fianco del reparto di Pediatria dell'Aoup

La Calotta della 46ª Brigata Aerea ha donato il 26 gennaio scorso alla Clinica pediatrica dell’AOUP un assegno del valore di 1500 euro per l’acquisto di materiale utile all’attività diagnostica e assistenziale del reparto di pediatria. La Calotta è composta da un gruppo di ufficiali dello stesso Ente che condividono e tramandano tradizioni, organizzando anche eventi di beneficenza. Per l’occasione diversi militari, Ufficiali, Sottufficiali e Truppa della 46ª Brigata Aerea hanno visitatoil reparto pediatrico incontrando il professore Diego Peroni, primario, la coordinatrice infermieristica Federica Melani, la dottoressa Maria Carmela De Muto e Valentina Bulleri, rappresentante dell’associazione Amici della Pediatria di Pisa (APP).

L’evento ha visto il coinvolgimento di una delle icone più amate dai bambini, 'Spider-Man' in persona, il quale ha stupito e donato sorrisi alle bambine e ai bambini sia in degenza che negli ambulatori, portando un pizzico di serenità anche per i più grandi.