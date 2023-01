Solidarietà: donati 7.500 euro all'Associazione Autismo Pisa raccolti grazie al 'Memorial Masi'

Nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio, presso l’aula magna del Comando dei Vigili del fuoco di Pisa, si é tenuta la cerimonia di chiusura del 16° Memorial Masi, manifestazione sportiva benefica promossa dal Comitato Saverio Masi in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Pisa. Quest’anno a beneficiare del ricavato della giornata svoltasi lo scorso 29 novembre è stata l’Associazione Autismo Pisa aps, che opera sul territorio dal 2011 con lo sviluppo di una rete di auto ai genitori di bambini, ragazzi e adulti con sindrome dello spettro autistico.

La consegna è avvenuta alla presenza di una rappresentanza del Comitato Saverio Masi e del suo presidente, Alessandro Martelli, che ha aperto l’incontro. Per il corpo dei Vigili del Fuoco di Pisa ha preso parola il Comandante Ingegner Nicola Ciannelli, che ha sottolineato come l’impegno dei suoi uomini per tenere viva la memoria del collega Saverio Masi derivi "da uno spirito e da dei valori che contraddistinguono il nostro lavoro e per cui ringrazio sentitamente l’attività del Comitato". Memoria storica che "è un valore portante anche dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco", ha ricordato il suo presidente Luigi Armani.

Sono intervenuti poi il dottor Raffaele Zortea della Società Mura di Pisa, il quale ha confermato la disponibilità a collaborare anche per la prossima edizione, aprendo nuovamente il passaggio sulle mura per lo svolgimento della camminata; la presidente di Uisp Pisa, Alessandra Rossi si è detta "felice di aver contribuito a un risultato utile al coinvolgimento sociale e all’inclusione delle persone con disabilità", mentre la presidente dell’Associazione Autismo Pisa aps, Susanna Pelagatti, si è definita "grata ed emozionata per questo contributo che ci permetterà di svolgere tante attività a supporto dei nostri ragazzi e delle loro famiglie, permettendo di migliorare la loro vita quotidiana fatta di tanti ostacoli". Hanno preso parte alla cerimonia, come ogni anno, anche i familiari dell’indimenticato vigile del fuoco Saverio Masi.