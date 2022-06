Emergenza Ucraina: Banco Bpm al fianco di Caritas per sostenere le famiglie in fuga dalla guerra

Dalle gift card per il sostegno alimentare ai computer portatili e i tablet per mantenere i contatti con i familiari rimasti in patria e con gli amici e conoscenti fuggiti in altri Paesi passando per l’acquisto di materiale scolastico e il sostegno alle comunità parrocchiali che hanno promosso un servizio di doposcuola educativo. C’è anche il progetto di Pisa fra i venti delle Caritas diocesane d’Italia finanziati con la raccolta fondi lanciata da Banco Bpm a sostegno degli interventi promossi dalla rete Caritas, sia in Ucraina in soccorso della popolazione civile vittima del conflitto che in Italia a sostegno delle famiglie fuggite dalla guerra.

Alla Caritas diocesana, infatti è stato riconosciuto un contributo di diecimila euro che sarà destinato alla realizzazione d’interventi in favore delle famiglie ucraine accolte dalla Chiesa pisana. Stamani l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto e il responsabile Direzione tirrenica di Banco Bpm Adelmo Lelli hanno suggellato l’intesa nel corso dell’incontro nella Curia Arcivescovile cui hanno preso parte anche il direttore della Caritas diocesana don Emanuele Morelli e il capo area per Pisa e il responsabile enti religiosi di Banco Bpm, rispettivamente, Gabriele Chiti e Mauro Biffi.

“Siamo impegnati fin dai giorni subito successivi al conflitto attraverso una pluralità d’interventi che spaziano dall’accoglienza vera e propria in strutture diocesane o parrocchiali al sostegno alimentare ed educativo e che mettono al centro la relazione e la vicinanza con le famiglie che ospitiamo - ha sottolineato monsignor Benotto - ad oggi seguiamo 60 persone, la metà dei quali sono minori, attingendo esclusivamente a risorse ecclesiali. Per questo siamo particolarmente grati a Banco Bpm per questo contributo che ci consentirà di accompagnare queste famiglie con interventi sempre più calibrati sui loro bisogni e necessità”.

"Questa iniziativa è possibile grazie alla raccolta fondi #SOStegnostraordinario avviata dalla banca lo scorso marzo per sostenere il popolo ucraino - ha ricordato Adelmo Lelli di Banco Bpm - grazie allo sforzo comune di banca, clienti e colleghi stiamo sostenendo tante Caritas locali impegnate nell'emergenza umanitaria in atto, a conferma del nostro costante impegno per la solidarietà e per il territorio".

Nel dettaglio, la donazione di Banco Bpm unita a un ulteriore contributo di Caritas, ha consentito di destinare al progetto totali 22.500 euro destinati all’acquisto di 75 gift card per assicurare il sostegno alimentare necessario nei prossimi mesi a almeno cinquanta famiglie, 20 device (pc portatili e tablet) per altrettanti minori, materiale scolastico per cento bambini e bambini in vista del nuovo anno scolastico e la copertura delle spese relative alle utenze dei doposcuola educativi promossi dalle parrocchie pisane.