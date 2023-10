Toscolapi dona i camici agli studenti dell'Istituto 'Cattaneo' di San Miniato

Sono ormai dieci anni che le aziende Lapi Group regalano, attraverso le attività del Progetto Giovani, i camici da laboratorio a studenti e studentesse delle prime classi dell'Istituto Tecnico 'Carlo Cattaneo' di San Miniato.

Un dono dal valore simbolico che quest’anno è stato rinnovato da Toscolapi, azienda del Gruppo Lapi che commercializza prodotti chimici di base e solventi. Venerdì 6 ottobre, il CEO di Toscolapi e vicepresidente del Gruppo, Francesco Lapi, ha consegnato insieme allo staff dell’azienda 95 camici bianchi che i giovani delle tre classi prime – a indirizzo chimico (1AC), tecnologico (1CC) e Biotecnologie sanitarie (1BC) - indosseranno per i prossimi anni di lezione in laboratorio. Oltre a loro, vestiranno i camici Toscolapi anche alcuni nuovi ingressi nelle classi seconde: ragazzi provenienti da altre scuole. Il camice è un accessorio utile e indispensabile che accompagnerà studenti e studentesse nelle loro attività scolastiche appena iniziate.

“È per noi una grande soddisfazione vedere per i corridoi della scuola ragazze e ragazzi che indossano i camici delle varie aziende Lapi Group che nel corso degli anni hanno regalato agli studenti di prima il loro camice da laboratorio - ha commentato Francesco Lapi - questa donazione è diventata una sorta di tradizione per noi. Un omaggio simbolico che rappresenta la vicinanza del Gruppo Lapi all’Istituto Cattaneo e ai giovani che muovono i primi passi nel loro percorso scolastico nel campo della chimica. Il nostro rapporto coi giovani continua ad essere quello di apertura. Cerchiamo di dare un supporto alla formazione sul territorio in cui operiamo e di instaurare una relazione che va avanti negli anni in un percorso che passa attraverso le visite in azienda e può trasformarsi anche in una possibile esperienza di stage o alternanza scuola-lavoro”.

La consegna dei camici è avvenuta presso l'Auditorium della scuola venerdì 6 ottobre alla presenza del dirigente scolastico Salvatore Picerno, di alcuni docenti, dei circa 80 studenti delle classi prime.