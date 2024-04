Pontedera: dal circolo 'Lotti' Valdera una donazione al reparto pediatrico dell'ospedale

Il circolo 'Lotti' Valdera ha donato 500 euro al reparto di pediatria dell'ospedale di Pontedera. Si tratta del ricavato della lotteria di Pasqua che il circolo ha organizzato mettendo come primo premio un enorme uovo di Pasqua artigianale decorato, dal peso di otto chili.

"Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per aver scelto di devolvere questa somma alla pediatria - dicono dalla direzione dell'ospedale pontederese - con cui contribuiremo al progetto 'Dottor Clown e Piccolo Pigiama', l'iniziativa che porta gioia e conforto ai bambini ricoverati attraverso le attività dei clown in corsia. Siamo fermamente convinti che questa forma di terapia ludica abbia un impatto positivo sul morale e sul recupero dei nostri piccoli pazienti".

L'intero ricavato della lotteria sarà quindi devoluto alla cooperativa sociale 'Chez Nous...le Cirque', che da molti anni si impegna con dedizione e passione per portare gioia e divertimento ai bambini della pediatria o che devono affrontare prelievi e visite mediche.

Il Circolo 'Lotti' Valdera è un’associazione di promozione sociale che ha la propria sede all’interno dell'ospedale pontederese. La maggioranza dei soci è costituita da lavoratori dell’ospedale e il consiglio direttivo è guidato dal presidente Michele Marconcini.

Le radici del circolo affondano nell’ex 'Cral Ugo Del Rosso' fondato dai dipendenti della ex Usl 16 Valdera nella metà degli anni '80 e che per trent'anni ha mantenuto con impegno e abnegazione l’attività di punto d’incontro e di ristoro all’interno dell'ospedale.

Nel 2023 il consiglio si è in parte rinnovato accogliendo nuove idee e nuove attività ricreative, come gite e tornei sportivi, eventi culturali, visite a mostre d’arte e corsi di lingua e, non ultima quella di finanziare attività volte a migliorare il benessere di lavoratori e utenti dell’ospedale. La consegna dell'assegno da 500 euro è avvenuta nei giorni scorsi nell'atrio dell'ospedale alla presenza del direttore Luca Nardi.