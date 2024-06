Un crocifisso intagliato su legno morto d’olivo è stato donato all’Aoup da Andrea Mannucci, in segno di gratitudine dopo aver vissuto un momento delicato della propria vita con il padre ricoverato in terapia intensiva. Il dono è giunto a distanza di un anno, insieme a un bigliettino in cui l’artista, insieme al fratello Paolo, ricordano del reparto "la professionalità, la tecnica medica eccelse ma senz'altro seconde a doti di sensibilità, empatia e umanità non comuni".

L’opera è stata consegnata al direttore dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione trapianti dell’Aoup, Gianni Biancofiore e al coordinatore infermieristico della struttura Giuseppe Stefani che, insieme al personale del reparto - considerata la bellezza della scultura e in accordo con l’autore - hanno deciso di trasferirla nella chiesa di San Luca all’interno del presidio ospedaliero di Cisanello, in modo da poter essere ammirata da tutti in occasione delle funzioni religiose.