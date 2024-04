L’Associazione VITE ODV (Volontariato Italiano Trapiantati Epatici - Fegato, Rene e Pancreas) ha sempre sostenuto l'Unità operativa di Chirurgia Epatica e del Trapianto di Fegato, ma nell’ultimo periodo i volontari hanno danno vita ad uno sforzo senza precedenti per supportare il Centro Trapianti di Fegato della Aoupo.

Grazie a risorse proprie, al contributo del 5x1000 e ad una raccolta fondi spontanea, l’Associazione ha infatti regalato un ecografo portatile wireless, una cyclette per l’esercitazione motoria dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato in degenza sub-intensiva e a breve apparecchio Doppler per l’utilizzo intra-operatorio.

"Questi gesti di grande generosità ci rendono orgogliosi del nostro lavoro, del servizio che svolgiamo per la comunità e costituiscono un esempio virtuoso di collaborazione tra le associazione private di volontari e le istituzioni pubbliche" commenta il dottor Davide Ghinolfi, direttore facente funzioni della UO Chirurgia Epatica e del Trapianto di Fegato. "Il materiale che l’associazione ci fornirà, permetterà di arricchire il patrimonio tecnologico della UO e di venire incontro alle esigenze dei pazienti, promuovendo una rapida ripresa della mobilizzazione e dell’attività fisica dopo il trapianto".

"Questa è solo la prima di una serie di iniziative che vedranno la nostra Associazione a fianco del Centro Trapianti di Fegato - afferma Gloria Chiarini, presidente dell’Associazione - nei prossimi mesi, infatti, intraprenderemo un’ulteriore serie di iniziative a supporto del Centro che diventeranno effettive nel corso dell’anno. Siamo fieri, con la nostra collaborazione, di contribuire in maniera sostanziale a rafforzare un progetto di cura in cui crediamo fortemente e una realtà di eccellenza come il centro trapianti di fegato di Pisa".

Nel corso dei primi 80 giorni dell’anno il centro di Pisa ha eseguito già 38 trapianti di fegato con una sopravvivenza di oltre il 95%, ponendosi ai vertici europei in questo campo. Inoltre si appresta a varare diverse iniziative che includeranno percorsi formativi aziendali, con particolare attenzione all’utilizzo appropriato delle nuove tecnologie, oltre che regionali e inter-regionali che avranno come obiettivo il potenziamento della rete a supporto del Centro e la sua integrazione sempre più strutturata nel percorso di cura dei pazienti affetti da patologie epatiche terminali e da tumori del fegato.