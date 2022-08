Tirrenia: un defibrillatore in ricordo di Alessandro

Una piccola cerimonia per un grande gesto. La famiglia di Alessandro Donati, nel decimo anniversario della scomparsa del giovane 26enne morto in un incidente stradale nell'ottobre del 2012, ha donato un defibrillatore al Bagno Lomi di Tirrenia, contribuendo così ad aumentare la sicurezza di coloro che trascorrono le vacanze o qualche ora di relax sul litorale pisano.

Dallo stabilimento balneare Lomi il ringraziamento a Tiziana, Luciano e Marco per l'importante donazione.