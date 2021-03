Pontedera, il Rotary Club dona due ventilatori portatili al Pronto Soccorso

Oggi, martedì 30 marzo, all'ospedale 'Lotti' il Rotary Club di Pontedera, presieduto da Fabio Volpi, ha donato al Pronto Soccorso due ventilatori portatili di ultima generazione. "Sono commossa e ringrazio il Rotary per questo prezioso regalo - ha sottolineato Laura Spisni, direttore del Pronto Soccorso - che ci permetterà di assistere i nostri pazienti con maggiore sicurezza. Questi strumenti, viste le piccole dimensioni ma con la stessa efficacia, saranno un supporto in più per tutti coloro che presentano disturbi respiratori e che attendono il trasferimento in altro reparto".

Oltre ai rappresentanti del Rotary Club era presente anche il direttore dell’ospedale, Luca Nardi, che ha ricordato come il Club sia sempre stato a fianco dell’ospedale, "in particolare in questo ultimo e difficile anno per tutti e che i ventilatori donati sono due piccole perle che si aggiungono alla strumentazione già in possesso dei sanitari".