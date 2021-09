Il professor Lanfranco Barbieri dona un ecografo alla radiologia di via Garibaldi

L'ecografo sarà utile per integrare e completare le mammografie e avere dunque una diagnosi più accurata

Un ecografo portatile di ultima generazione è stato donato dal professor Lanfranco Barbieri alla radiologica di via Garibaldi a Pisa. Sarà usato nell'ambulatorio della dottoressa Lina Mameli e integrerà le attività di senologia del reparto per esami di approfondimento, di screening e di interventistica.



. Inoltre, grazie ad un sistema a ultrasuoni intelligente, portatile e multidisciplinare, può essere portato ovunque sia necessaria una diagnosi rapida e completa. L'ecografo ha anche un sistema che permette di visualizzare le immagini in diretta su cinque apparecchi diversi in streaming”.Alla consegna dell’ecografo era presente anche il direttore generale della ASL Maria Letizia Casani che ha voluto ringraziare il professor Lanfranco Barbieri per la sua donazione che consentirà di ampliare e rendere più efficiente l'attività di diagnostica.