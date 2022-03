La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra dona un ecografo all'ospedale

L'Azienda Usl Toscana nord ovest, nella persona della direttrice generale dottoressa Maria Letizia Casani, ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, il presidente Roberto Pepi e tutto lo staff per il generoso dono di un ecografo per il reparto di anestesia dell'ospedale di Volterra: "Questo strumento portatile di nuovissima generazione migliorerà ulteriormente l’esecuzione di varie procedure di cura, dalle anestesie locali al posizionamento di cateteri vascolari, fino agli interventi diagnostici, per i pazienti di tutte le strutture dell’ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra".