Emergenza Coronavirus: un ecografo donato alle Usca della Zona Pisana

Diagnosi sempre più tempestive e precise alle Usca della Zona Pisana, le unità speciali di continuità assistenziale che costituiscono l’anello di raccordo fra i pazienti positivi a Covid-19 in quarantena domiciliare e i medici di famiglia, grazie all’ecografo toracico donato dalla Società della Salute della Zona Pisana e dall’Ordine provinciale dei Medici. “E’ uno strumento fondamentale perché consente di stabilire immediatamente la gravità del paziente contagiato da virus e, dunque di decidere anche la necessità o meno dell’ospedalizzazione - spiega il dottor Luca Puccetti, referente del Dipartimento della medicina generale per la zona pisana dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest - con l’auscultazione del torace e la saturimetria, infatti, non sempre si riesce ad avere un quadro certo e a capire, ad esempio, se il paziente ha o meno la polmonite o se questa è di natura lieve o grave”.

Il nuovo ecografo è portatile ed è collegato a un tablet in modo da poter essere utilizzato direttamente a casa dei pazienti. E’ stato consegnato ieri e oggi arriverà nel Presidio di via Garibaldi, che praticamente dall’inizio dell’emergenza sanitaria ospita anche la sede e la cabina di regia delle Usca della Zona Pisana, già da qualche settimana grazie a una donazione di Società della Salute della Zona Pisana e Ordine provinciale dei Medici che ha consentito di acquistare lo strumento e il tablet e garantito le spese assicurative per tutta l’apparecchiatura. “L’ecografo toracico è uno strumento fondamentale per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti a domicilio ed è particolarmente importante in una fase come questa di recrudescenza della pandemia in cui le Società della Salute e la sanità territoriale giocano un ruolo strategico - hanno detto la presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini e la direttrice Sabina Ghilli - l’appropriatezza della diagnosi, infatti, è fondamentale per individuare il percorso terapeutico più adatto per ciascun paziente. Per questo siamo state felici che la proposta fatta alla presidente sia stata accolta all’unanimità da tutti i componenti dell’assemblea della SdS. E’ un segnale importante”.

