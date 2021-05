Volterra, l'ospedale acquista un ecografo con la donazione della Fondazione Cassa di Risparmio

L'Azienda Usl Toscana nord ovest ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per il contributo di 40mila euro con il quale è stato possibile attrezzare il reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Volterra con un nuovo ecografo. Il macchinario è in funzione da alcuni mesi.

"Alla Fondazione va il ringraziamento di tutta l'Azienda e della direzione sanitaria dell'ospedale di Volterra - dice Maria Letizia Casani, direttore generale dell'Asl - sono manifestazioni di solidarietà e generosità come queste che fanno sentire la comunità locale vicina all'impegno che il personale sanitario mette ogni giorno al servizio dei pazienti. L’ecografo, in particolare, è uno strumento utilissimo, perché viene usato costantemente per effettuare molti tipi di diagnosi. Averne una dotazione adeguata è fondamentale per rispondere alle richiesta di prestazioni sanitarie che arrivano dal territorio, tanto più quando tutto il sistema sanitario affronta una pandemia come quella da Covid-19".