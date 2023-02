Filo diretto Pontedera-Ucraina: consegnato un altro generatore elettrico

Consegna effettuata anche a Zhitomyr. In una scuola della città ucraina è arrivato, nelle scorse ore, il generatore elettrico partito alcuni giorni fa da Pontedera e donato grazie alla generosità di tanti cittadini, aziende e realtà del territorio. L'apparecchiatura fa parte di un carico più ampio, di undici strumenti, caricati su un camion che, il 7 febbraio, ha raccolto il materiale a Pontedera e lo ha trasportato verso il Paese martoriato dalla guerra.

Quello arrivato ad una scuola di Zhitomyr è il secondo generatore, dopo quello recapitato nei giorni scorsi anche al centro per bambini disabili della città di Mykolayiv. Gli strumenti, adatti a fornire energia, sono tutti destinati a strutture sociali e sanitarie e sono stati acquistati e trasportati in Ucraina grazie all'impegno dell'Associazione Comunità Ucraina Valdera, che, da mesi, ha messo in campo tutta una serie di iniziative di raccolta fondi a favore della popolazione ucraina. L'ultima proprio sabato scorso, con un concerto lirico che si è svolto al Museo Piaggio di Pontedera.